МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

МЧС: в Москве 16 июля ожидаются порывы ветра до 17 м/с

В отдельных районах Москвы днем 16 июля ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

В ведомстве предупредили, что сильный ветер может привести к повреждению линий электропередачи и рекламных конструкций, падению деревьев, а также повреждению автомобилей.

В связи с ухудшением погодных условий водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта.

По данным Гидрометцентра, до 21:00 по московскому времени в столице и Московской области продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, объявленный из-за сильного ветра.

Тем не менее в столичном регионе ближе к предстоящим выходным ожидается заметное потепление – температура воздуха будет расти под влиянием антициклона. Ожидается солнце и до +29 градусов без осадков.

Ранее были названы регионы, на которые июль обрушит рекордные ливни.