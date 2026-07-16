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Общество

В Московскую область к выходным придет теплая и солнечная погода

Синоптик Ильин: в выходные в Московской области ожидается +29 градусов и солнце
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В столичном регионе ближе к предстоящим выходным ожидается заметное потепление – температура воздуха будет расти под влиянием антициклона. Ожидается солнце и до +29 градусов без осадков, сообщил RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в пятницу и субботу воздух в столице прогреется до +24 градусов, а по области – до +22…+27 градусов. В воскресенье продолжит теплеть – в Москве ожидается до +27 градусов, а по региону жара до +29 градусов.

Ночью температура воздуха останется невысокой и будет колебаться от +8 до +13 градусов. Кроме того, в пятницу ожидается северный ветер до 6–11 м/с. В воскресенье он сменится на южный и утихнет до 3–8 м/с. При этом атмосферное давление, по словам Ильина, будет постепенно снижаться и к воскресенью достигнет 747 мм рт. ст..

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе к концу текущей недели погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. На этом фоне будет умеренно тепло и без осадков – по ее прогнозу, ожидается потепление до +25…+26 градусов.

Ранее были названы регионы, на которые июль обрушит рекордные ливни.

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