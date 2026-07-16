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Общество

Россиянка сорвала большой куш благодаря коту с огурцами

Жительница Мордовии выиграла в лотерею ₽15 млн, выбрав билет с котом с огурцами
ronstik/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Мордовии выиграла суперприз в размере 15 млн рублей в моментальной лотерее «Лапки удачи». Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей «Национальная лотерея», организованных Минфином России.

Россиянка призналась, что у нее не было предчувствий, что случится что-то особенное. Сыграть в лотерею она решила спонтанно. Билет выбирала, полагаясь на свой вкус. Из всех ей понравился тот, на котором был изображен кот с огуречной маской на глазах.

Раньше женщина уже участвовала в лотереях, но призы были небольшие — 200-600 рублей. Рецепт успеха она связывает с тем, что не отказывается от участия в розыгрышах и не расстраивается, даже если не побеждает.

До этого жительница Дальнего Востока выиграла в лотерею более 31 млн рублей. Она купила 20 лотерейных билетов, пять из которых оказались выигрышными. При этом один из них принес жительнице Дальнего Востока выигрыш в размере 31,5 млн рублей. Это оказался суперприз в лотерее «Супер 8» в тираже №8571. Победительница рассказала, что у нее не было никакой стратегии при выборе чисел. Часть выигрыша она планирует потратить на покупку недвижимости с видом на море, а другую часть — на благотворительность.

Ранее российское исследование выявило самых активных покупателей лотерей.

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