Врач назвала безопасную норму зефира

Врач Соломатина: в день можно съедать не более одного зефира

Зефир содержит большое количество сахара, поэтому важно съедать не более одной штуки продукции в день. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

При этом людям с лишним весом, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом врач посоветовала избегать этого десерта. По ее словам, в целом же продукт можно считать полезным, так как в его основе находятся взбитый яичный белок и фруктовое пюре.

«Что касается экспериментов с другими продуктами, то белок и фруктовое пюре зефира имеют очень неплохую сочетаемость. Они «дружат» и с вялеными помидорами, и с другими овощами, и даже со сливочным маслом – по составу получается как мороженое», — добавила Соломатина.

Врач и нутрициолог доказательной медицины Екатерина Гузман до этого рассказала «Газете.Ru», что зефир быстро повышает уровень глюкозы крови и может способствовать набору веса. Несмотря на «легкую» репутацию, зефир остается сладостью с высоким содержанием сахара. В 100 граммах зефира может содержаться до 60–70 граммов сахара.

Ранее диетолог предупредила об опасности тренда на замороженный зефир.