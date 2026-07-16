Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Диетолог предупредила об опасности тренда на замороженный зефир

Диетолог Русакова: замороженный зефир может привести к отравлению
KoSvetok/Shutterstock/FOTODOM

Тренд на замороженный зефир может привести к отравлению, если продукт лежал в камере без упаковки. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Зефир ни в коем случае нельзя класть в морозилку в открытой таре. И дело не только в том, что он вберет в себя все запахи других продуктов», — подчеркнула Русакова.

Она отметила, что в случае, если рядом с зефиром в камере будет лежать сырое мясо или рыба, болезнетворные бактерии в них могут попасть на десерт. В этом случае такое чаепитие может закончиться отравлением.

Врач и нутрициолог доказательной медицины Екатерина Гузман до этого рассказала «Газете.Ru», что зефир быстро повышает уровень глюкозы крови и может способствовать набору веса. Несмотря на «легкую» репутацию, зефир остается сладостью с высоким содержанием сахара. В 100 граммах зефира может содержаться до 60–70 граммов сахара. Такой продукт быстро повышает уровень глюкозы крови и при регулярном переедании может способствовать набору веса и развитию метаболических нарушений.

Ранее врач рассказала, можно ли считать зефир диетическим десертом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!