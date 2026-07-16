Диетолог предупредила об опасности тренда на замороженный зефир

Тренд на замороженный зефир может привести к отравлению, если продукт лежал в камере без упаковки. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Зефир ни в коем случае нельзя класть в морозилку в открытой таре. И дело не только в том, что он вберет в себя все запахи других продуктов», — подчеркнула Русакова.

Она отметила, что в случае, если рядом с зефиром в камере будет лежать сырое мясо или рыба, болезнетворные бактерии в них могут попасть на десерт. В этом случае такое чаепитие может закончиться отравлением.

Врач и нутрициолог доказательной медицины Екатерина Гузман до этого рассказала «Газете.Ru», что зефир быстро повышает уровень глюкозы крови и может способствовать набору веса. Несмотря на «легкую» репутацию, зефир остается сладостью с высоким содержанием сахара. В 100 граммах зефира может содержаться до 60–70 граммов сахара. Такой продукт быстро повышает уровень глюкозы крови и при регулярном переедании может способствовать набору веса и развитию метаболических нарушений.

Ранее врач рассказала, можно ли считать зефир диетическим десертом.