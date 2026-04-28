Врач рассказала, можно ли считать зефир диетическим десертом

Врач Гузман: зефир — не диетический продукт, а менее тяжелый вариант сладкого

Зефир часто называют одной из самых «безопасных» сладостей для фигуры, однако считать его по-настоящему диетическим продуктом — ошибка. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач и нутрициолог доказательной медицины Екатерина Гузман.

«Репутация зефира как полезного десерта связана прежде всего с его составом. В отличие от тортов, шоколада и печенья, в зефире практически нет жира. За счет этого он менее калориен и обычно легче переносится желудочно-кишечным трактом», — объяснила врач.

Классический зефир делают из фруктового пюре, сахара, яичного белка и желирующих веществ — пектина или агар-агара. Именно наличие пектина многие воспринимают как показатель пользы.

«Пектин действительно относится к пищевым волокнам и может мягко поддерживать работу кишечника. Но его количество в десерте невелико — заменить фрукты или полноценные источники клетчатки зефир не способен», — подчеркнула Гузман.

По словам специалиста, корректнее называть зефир не диетическим, а менее тяжелым вариантом сладкого.

«Он не помогает худеть и не обладает лечебными свойствами. Но среди десертов это разумный компромисс, если соблюдать умеренность. Оптимальная порция — 1–2 зефира после основного приема пищи, а не натощак. Самая здоровая стратегия — не искать «полезные сладости», а выстраивать питание так, чтобы десерты занимали небольшое место в рационе и не становились ежедневной привычкой», — заключила врач.

Ранее врач заявила, что людям с сахарным диабетом лучше отказаться от зефира.