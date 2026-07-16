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Общество

Врач рассказала, как спасти человека при тепловом ударе

Врач Чернышова: при тепловом ударе человеку потребуется помощь медиков
Shutterstock

При тепловом ударе важно обратиться к помощи медиков, поскольку самостоятельно спасти человека невозможно. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Врач предупредила, что в жаркую погоду в организме сначала развивается тепловое истощение, при котором человек может упасть в обморок. Однако чаще всего он остается в сознании, но сталкивается со слабостью, головокружением, тошнотой, сильной головной болью. В этом случае важно отнести человека в тень, охладить с помощью влажного компресса на лоб, расстегнуть душную одежду — через некоторое время он придет в себя.

На второй стадии будет развиваться тепловой удар, что является очень опасным состоянием.

«В этом случае бесполезно человека отводить в прохладное место и поливать его водичкой. Необходимо немедленно вызывать скорую помощь, потому что здесь счет идет буквально на минуты. Чем быстрее будет оказана помощь, тем выше вероятность, что человека спасут», — подчеркнула Чернышова.

Ученые до этого выяснили, что природное соединение ресвератрол может защищать организм от тяжелых последствий теплового удара. Ресвератрол — это природный полифенол, содержащийся в кожице винограда, некоторых ягодах, арахисе и ряде других растений. Он давно изучается благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, однако его роль в защите организма от перегрева до сих пор оставалась малоизученной.

Ранее ветврач объяснила, как вовремя распознать тепловой удар у питомца.

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