Ветврач объяснила, как вовремя распознать тепловой удар у питомца

На фоне жаркой погоды резко выросло число обращений россиян в ветклиники из-за тепловых ударов у питомцев. Для спасения животных важно вовремя распознать это патологическое состояние, которое грозит сильным превышением температуры тела и нарушением работы центральной нервной системы, предупредила ветврач, терапевт, дерматолог, диетолог Екатерина Трофимец в беседе с Общественной Службой Новостей.

Среди основных симптомов общего перегрева организма животного специалист выделил такие, как сильная одышка, ярко-красные или бледные слизистые, тахикардия, коллапс, рвота, диарея (иногда с кровью), судороги. При появлении таких симптомов очень важно немедленно поместить собаку или кошку в тень, приложить к голове холод, обеспечить обильное питье и вентиляцию, а также отвезти животное в ветклинику. Как правило, солнечный и тепловой удары сочетаются, оба они крайне опасны, отметила специалист.

«Оба состояния являются критическими и требуют неотложной ветеринарной помощи, так как могут привести к летальному исходу из-за остановки дыхания или сердца», – подчеркнула Трофимец.

Она призвала ни в коем случае не пытаться помочь животному с помощью холодной ванны, так как это может привести к остановке дыхания из-за резких перепадов температур. Кроме того, большая часть жаропонижающих лекарств не помогает при гипертермии, предупредила ветврач. Среди других способов, которые могут только навредить, она назвала использование мокрой ткани на всю спину, отметив, что это лишь заблокирует испарение с кожи. Также эксперт призвала не брить животных, отметив, что удаление шерсти, которая отвечает за терморегуляцию, лишь повысит риск теплового удара.

Для профилактики теплового удара в жару ветеринар посоветовала периодически охлаждать питомца – например, ставить лапки в холодную воду, протирать прохладной мокрой тканью подмышки, подушки лап, ушки. Гулять во время жары лучше с утра или вечером, когда становится чуть прохладнее, заключила специалист.

До этого кинолог, приглашенный эксперт бренда Triol Юлия Солтан предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что тепловой удар у собак развивается в считанные минуты и без своевременной помощи может привести к летальному исходу. Самые частые сигналы — учащенное дыхание с открытой пастью, сильное слюнотечение и вялость. Она подчеркнула, что в жару нужно обеспечить постоянный доступ к свежей воде, на прогулках и в поездках нужна дорожная поилка — ее стоит предлагать собаке каждые 30 минут.

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