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Наука

Названо природное вещество, способное защитить от теплового удара

F&F: ресвератрол из ягод может защитить от последствий теплового удара
Shutterstock

Ученые выяснили, что природное соединение ресвератрол может защищать организм от тяжелых последствий теплового удара. К такому выводу пришли исследователи из Китая. Результаты работы опубликованы в журнале Food & Function.

Ресвератрол — это природный полифенол, содержащийся в кожице винограда, некоторых ягодах, арахисе и ряде других растений. Он давно изучается благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, однако его роль в защите организма от перегрева до сих пор оставалась малоизученной.

В новой работе ученые провели эксперименты на мышах и культурах клеток печени, подвергавшихся воздействию высокой температуры. Оказалось, что предварительное введение ресвератрола помогало животным лучше переносить перегрев: у них медленнее повышалась температура тела, а повреждение печени было значительно менее выраженным. Кроме того, у животных сохранялись более нормальные показатели функции печени.

Авторы установили, что защитный эффект связан с воздействием на белок HSF1 (Heat Shock Factor 1). В норме он активируется при тепловом стрессе и запускает синтез защитных белков. Однако при сильном перегреве чрезмерная активность HSF1, как показало исследование, способствует воспалению, нарушению жирового обмена и некрозу — гибели клеток печени.

Когда исследователи искусственно усиливали активность HSF1, повреждение печени становилось тяжелее. Напротив, блокировка этого белка или применение ресвератрола снижали воспалительную реакцию, уменьшали разрушение тканей и защищали клетки печени от гибели.

Авторы подчеркивают, что результаты пока получены только на животных и клеточных моделях, поэтому говорить о пользе ресвератрола для профилактики теплового удара у людей преждевременно. Тем не менее исследование выявило новый молекулярный механизм развития повреждений при перегреве и может стать основой для создания препаратов, защищающих организм в условиях экстремальной жары.

Ранее ученые назвали вещество, способное поддерживать здоровье при старении.

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