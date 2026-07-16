Россиян предупредили об опасности сосудосуживающих средств для здоровья

Сосудосуживающие капли и спреи способны вызывать привыкание спустя всего несколько дней использования. При этом их длительное применение может обернуться серьезными повреждениями тканей. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила врач-офтальмолог офтальмологического центра «Зрение» Карина Козина.

«Препарат сам создает ту проблему, ради которой его продолжают использовать. Со временем прежняя дозировка перестает приносить желаемый эффект, а количество применений увеличивается. В результате хроническое сужение сосудов ухудшает кровоснабжение тканей, что может привести к их истончению и постепенному разрушению. В тяжелых случаях пациентам уже требуется хирургическое лечение», — объяснила эксперт.

По ее словам, сосудосуживающие препараты рассчитаны только на кратковременное применение. Безопасным считается их использование в течение 3-5 дней. Если же симптомы наблюдаются дольше, нужно обратиться за помощью к врачу, который установит причину заболевания.

Врач подчеркнула, что такая же проблема возникает и при регулярном использовании глазных капель от покраснения. В этих средствах также содержатся сосудосуживающие компоненты, которые вызывают привыкание. При этом постоянное применение таких препаратов способно привести к медикаментозному конъюнктивиту.

Специалист добавила, что на развитие зависимости могут указывать необходимость использовать средство чаще, чем указано в инструкции, усиление симптомов без него, а также постоянное желание носить флакон с собой. В случае появления таких признаков рекомендуется не прекращать применять препарат самостоятельно, особенно если зависимость сформировалась давно. Следует обратиться к офтальмологу или оториноларингологу, чтобы постепенно отказаться от сосудосуживающих средств и подобрать лечение основной причины заболевания.

Эксперт ГУТА КЛИНИК, врач-отоларинголог-хирург Алеся Шаповалова до этого рассказала «Газете.Ru», что сосудосуживающие капли можно использовать не более 5-7 дней подряд, закапывая их только 3-4 раза в день.

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