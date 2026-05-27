Врач предупредила россиян о главной ошибке при насморке

Хронический насморк может привести к развитию гайморита или синусита. В комментарии «Газете.Ru» лор-хирург клиники Soft Medical Center Линда Кубаева предупредила россиян о главной ошибке, которая способствует воспалительному процессу.

Чаще всего причиной синусита — воспалительного процесса в придаточных пазухах носа — является злоупотребление сосудосуживающих капель и спреев.

Эксперт отмечает, что такие препараты являются действенными, но ими можно пользоваться не дольше 5-7 дней. Многие об этом, к сожалению, забывают.

Дело в том, что длительное применение сосудосуживающих средств приводит к тому, что слизистая оболочка носа начинает «привыкать» к действующему веществу. «Заложенность носа возвращается, как только действие капель заканчивается, и человек вынужден закапывать их снова и снова. Это нарушает естественный механизм очищения пазух, усугубляет отек и мешает нормальному оттоку слизи. В итоге создаются идеальные условия для развития бактериального воспаления»: делится эксперт.

Многие лечат насморк компрессами или грелками. Лор-хирург предупреждает, что при наличии гнойных выделений или повышенной температуры — тепло может усилить отек и распространение инфекции.

Эксперт советует читателям обращать внимание на тревожные симптомы, которые могут указывать на развитие синусита.

«Это стойкая заложенность носа, не проходящая даже после использования капель, густые выделения из носа желтого или зеленого цвета, боль и ощущение тяжести в области лба, переносицы или скул, которые усиливаются при наклоне головы, а также головная боль, снижение обоняния, повышение температуры тела и общая слабость. Если вы заметили у себя подобные признаки, не откладывайте визит к врачу», — резюмировала она.

