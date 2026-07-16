В Роскачестве рассказали об опасности безглютеновой диеты

Безглютеновая диета может привести к дефициту витаминов. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве.

В организации отметили, что исключать глютен можно только после назначения врача. Для здоровых людей отказ от глютена может привести к дефициту витаминов группы В, железа, цинка и пищевых волокон. Большинство «страшилок» об этом растительном белке там назвали маркетинговым мифом.

В Роскачестве также рассказали, что завершили исследование безглютеновой продукции на российском рынке. Оно показало, что все образцы соответствуют требованиям по содержанию глютена, в 26 из 29 товаров глютен не был обнаружен. В трех образцах выявлены его следовые количества.

В организации добавили, что если в составе есть пшеница, рожь, ячмень — значит продукт содержит глютен. Надписи «без глютена» эксперты посоветовали не доверять.

До этого врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков сообщал, что людям с повышенной чувствительностью к глютену не рекомендуется употреблять макароны.

Ранее в России создали первый безглютеновый хлеб с высоким содержанием белка.