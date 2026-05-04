Диетолог рассказал, кому не стоит есть макароны

Диетолог Поляков: макароны не стоит есть людям с диабетом второго типа
Макароны не рекомендуется употреблять людям с повышенной чувствительностью к глютену и некоторыми заболеваниями. Об этом в беседе с aif.ru предупредил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, людям с глютеновой непереносимостью не стоит есть пшеничные макароны.

«Также не рекомендуется есть макароны при сахарном диабете 2 типа. Людям с морбидными формами ожирения (наиболее тяжелая степень избыточной массы тела) потребление этих продуктов советуют ограничивать», — предупредил врач.

Эксперт также отметил, что самыми полезными считаются слегка недоваренные макароны в состоянии al dente. При этот менее полезными считаются разваренные изделия. Такие макароны очень быстро усваиваются и могут спровоцировать резкий скачок сахара в крови.

Диетолог Саманта Питерсон до этого говорила, что в остывших и «вчерашних» макаронах образуется так называемый резистентный крахмал. По ее словам, в отличие от обычного, он хуже переваривается в тонком кишечнике и поступает в толстый, где действует как пребиотик — питательная среда для полезных бактерий.

Ранее был развеянразвеян миф о том, что для похудения нужно отказаться от хлеба.

 
