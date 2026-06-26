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В России создали первый безглютеновый хлеб с высоким содержанием белка

ПНИПУ: разработан безглютеновый хлеб с содержанием белка в 2-3 раза выше аналогов
Ming.W/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Пермского Политеха разработали рецептуры безглютенового хлеба, в которых по сравнению с существующими отечественными аналогами в 2–3 раза больше белка и жиров, а углеводов — на 30–50% меньше. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Глютен обеспечивает структуру выпечки: удерживает углекислый газ при брожении и позволяет тесту подниматься. У больных целиакией его употребление вызывает повреждение кишечника, нарушение всасывания веществ и ряд системных осложнений. Единственный способ избежать последствий — полностью исключить глютен из рациона. По медицинским оценкам, целиакия встречается примерно у 1–2% людей в мире, то есть у 80–150 миллионов человек.

Сегодняшний безглютеновый хлеб чаще всего делают из рафинированных крахмалов — рисового, кукурузного или картофельного. Такой хлеб беден белком и клетчаткой, имеет высокий гликемический индекс и быстро черствеет. При этом зарубежные рецептуры создавались под импортное сырьё и не адаптированы к российским сортам муки.

Пермские ученые использовали комбинацию гречневой, нутовой, амарантовой, льняной и кунжутной муки, заменили сахар на сироп топинамбура и добавили псиллиум — растительное волокно из семян подорожника.

«Лабораторные испытания показали, что по пищевой ценности образцы заметно превосходят существующий безглютеновый хлеб российского производства. Содержание белка выросло в среднем в 2–3 раза, уровень углеводов сократился на 30–50%, а гликемический индекс — в среднем на 20–30%, что исключает резкие скачки сахара в крови», — отметила Светлана Карманова, доцент кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Разработанные смеси могут применяться на пекарнях и хлебозаводах, а все ингредиенты доступны на российском рынке без импорта.

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