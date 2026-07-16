На аукционе продали побывавший на Луне флаг СССР

Sotheby's: флаг СССР с борта «Аполлона-11» продали на аукционе за $80 тысяч

Миниатюрный флаг СССР, который астронавт Базз Олдрин взял с собой на борт корабля «Аполлон-11» во время первой в истории высадки человека на Луну, продали на аукционе Sotheby's за $80 тыс. (около 6,2 млн рублей). Информация об итогах торгов опубликована на официальном сайте аукционного дома.

Окончательная стоимость лота значительно превысила предварительные оценки специалистов. Флаг размером примерно 10 на 15 сантиметров входил в личный комплект Олдрина и находился на борту командного модуля «Колумбия» во время лунной экспедиции в июле 1969 года.

Как сообщили в Sotheby's, астронавт взял с собой советский флаг в качестве дипломатического жеста, подчеркивая, что высадка на Луну является достижением всего человечества.

В НАСА существовала давняя традиция брать в космические полеты небольшие флаги различных государств, включая страны, которые считались геополитическими соперниками США. Такой жест рассматривался как символ доброй воли и международного сотрудничества.

Ранее НАСА заставило астронавтов молчать об инопланетянах на Луне.