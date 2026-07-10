Эксперт объяснила, почему соискателю могут отказать еще до собеседования

Даже сильным соискателям с большим опытом могут отказать в трудоустройстве, даже не пригласив на собеседование, и основной причиной этого является неправильное резюме. Для участия в следующем этапе отбора оно должно отвечать на главный вопрос – почему кандидата стоит рассмотреть на данную должность, объяснила газете «Известия» HR-эксперт и карьерный консультант Кристина Соловьева.

Резюме должно наглядно демонстрировать профессиональную роль кандидата, включая его опыт, достижения и соответствия требованиям вакансии.

«На первом этапе HR-специалисты и руководители не изучают биографию кандидата подробно. Им важно быстро понять, на какую позицию претендует человек, насколько его опыт соответствует вакансии и прослеживается ли последовательность профессионального пути», — подчеркнула эксперт.

Она назвала ошибкой использование универсального резюме, отметив, что лучше всего адаптировать этот документ под конкретную позицию, выделить важные для неё компетенции, сделать акцент не на приукрашивании опыта, а на конкретных сильных и важных для данной работы сторонах.

Что касается карьеры, то при поиске нового сотрудника обычно рассматривается не последовательность смены должностей, а то, насколько сложнее становились задачи, росла ли ответственность сотрудника, развивался ли он, пояснила Соловьева. Она также посоветовала избегать в резюме громоздких формулировок, не делать документ слишком большим и тяжёлым. Важно, чтобы резюме было чётким, структурированным и оперативно отвечало на основные вопросы компаний, публикующих определённые вакансии, заключила специалист.

Аналитики SuperJob до этого сообщили, что в первой половине 2026 года количество вакансий в российской IT-отрасли сократилось на 21%, тогда как число резюме специалистов выросло на такую же величину. Одной из причин сокращения числа вакансий, по мнению экспертов, стало то, что работодатели всё чаще закрывают свободные позиции за счёт внутренних ресурсов. Кроме того, часть задач компании начали решать с помощью технологий искусственного интеллекта.

Россиянам ранее объяснили, что затягивает поиск работы.