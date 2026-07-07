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Россиянам объяснили, что затягивает поиск работы

Инвестор Виноградов: шаблонное резюме и пассивное ожидание затягивают поиск работы
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Поиск работы часто затягивается из-за массовых откликов на неподходящие вакансии, шаблонного резюме и пассивного ожидания ответа от работодателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал инвестор, генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

«Перестаньте слать одно и то же резюме на вакансии «менеджер» или «специалист» — рекрутер не телепат, он не догадается о ваших достижениях, если вы их не оцифруете. В 2026 году простое обновление анкеты на сайтах по поиску работы уже работает хуже. Средний срок поиска работы в России составляет 6–7 месяцев, а у более 20% соискателей он затягивается больше чем на год», — отметил Виноградов.

Чтобы ускорить процесс, он посоветовал адаптировать резюме под каждую вакансию, добавлять конкретные результаты и писать сопроводительные письма. Например, вместо фразы «занимался продажами» лучше указать: «увеличил продажи на 20%», подчеркнул Виноградов.

Он рекомендовал использовать не только работные сайты, но и Telegram-каналы, профессиональные сообщества, личные рекомендации и прямой выход на работодателей.

По словам инвестора, профессиональные связи и личный бренд становятся все важнее. Нейросети можно использовать для подготовки резюме, сопроводительных писем и ответов на собеседовании, добавил эксперт.

Соглашаться на зарплату ниже ожиданий стоит, только если это помогает войти в перспективную отрасль или получить ценный опыт, уверен Виноградов. Если работа не дает развития и просто закрывает финансовую паузу, лучше продолжать поиск, считает инвестор.

«Иногда нужно просто сменить стратегию, а не себя», — заключил эксперт.

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