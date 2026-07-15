Эксперт раскрыл, чем на самом деле опасны тараканы в квартире

Тараканы могут переносить опасные микроорганизмы из канализации в квартиру, в том числе, на кухню и в постель. Об этом в интервью РИАМО предупредил главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь здоров» Андрей Матюхин.

«Тараканы являются механическими переносчиками. Путешествуя из канализации и мусоропровода в матрас, они на лапках и в кишечнике переносят дизентерию, сальмонеллез, яйца гельминтов: аскарид, остриц», — рассказал эксперт.

По его словам, контакт насекомого с кожей или постельным бельем оставляет патогенную микрофлору, которая затем попадает на слизистые человека.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого говорил, что если тараканы появились на территории общего имущества, с ними обязаны бороться управляющие организации (УК, ТСЖ или ЖСК).

Он подчеркнул, что ответственные лица должны каждый месяц осматривать подвалы, чердаки и подъезды для оценки ситуации. Если будет обнаружен хотя бы один таракан, они должны будут провести дезинсекцию. В случае с насекомыми внутри квартиры, за их травлю отвечает собственник жилья.

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