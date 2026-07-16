Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Эксперты допустили рост цен на продукты по всему миру из-за супер Эль-Ниньо

The Guardian: феномен Эль-Ниньо спровоцирует скачок цен на еду по всему миру
Thomas Dressler/imageBROKER/Global Look Press

Климатический феномен супер Эль-Ниньо способен вызвать масштабный рост цен на мировом продовольственном рынке в ближайшие годы. Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на оценки экспертов крупнейших финансовых организаций.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что усиление климатического явления может привести к росту мировых цен на сырьевые товары для производства продуктов питания в среднем на 15,8%. В UniCredit считают, что стоимость наиболее уязвимых сельскохозяйственных культур — зерновых, сахара, кофе и растительных масел — может увеличиться более чем на 50%, а в отдельных случаях — вдвое.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в Тихом океане уже сформировались аномально теплые условия. Вероятность значительного превышения температурной нормы оценивается в 63%.

По мнению ученых, супер Эль-Ниньо может привести к экстремальным засухам и наводнениям, что негативно скажется на мировом сельском хозяйстве и усилит нестабильность продовольственных рынков. Наиболее серьезные последствия ожидаются для стран с низким уровнем дохода, где изменения климата способны существенно осложнить ситуацию с продовольственной безопасностью.

До этого сообщалось, что Эль-Ниньо может сгубить урожай сахарного тростника в Индии и Таиланде. Согласно докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, цены на сахар отреагировали ростом на негативный прогноз еще в мае.

Ранее климатологи предупредили о крупнейшем явлении Эль-Ниньо за историю наблюдений.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В едином пособии на детей могут отказать даже за перевод на карту. Из-за чего еще можно остаться без выплаты в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!