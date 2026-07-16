В Латвии участились нападения на дроны, обследующие линии электропередачи

В Латвии участились случаи нападений местных жителей на дроны, охраняющие линии электропередач. Об этом рассказала руководитель по развитию компании Sadales tīkls Диана Гауче в беседе с латвийским агентством Otkrito.

По ее словам, с начала использования дронов в 2026 году операторы все чаще сталкиваются с агрессивной реакцией местных жителей. В беспилотники бросают камни и палки, обливают их водой из шлангов, а в адрес сотрудников звучат угрозы.

«Люди реагируют очень по-разному. Иногда они боятся и не понимают, что это за дрон. Конфликтные ситуации действительно были», — отметила Гауче.

В компании подчеркнули, что беспилотники используются исключительно для обследования линий электропередачи и их охранных зон, не осуществляя полеты над частными территориями без необходимости.

До этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны не будут использовать для ударов по территории РФ.

Ранее Латвия выразила протест России из-за инцидента с украинскими дронами.