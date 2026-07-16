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Общество

В Краснодаре поймали банду воров-альпинистов

В Краснодаре полицейские с поличным задержали троих воров-альпинистов
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре полицейские задержали троих воров-альпинистов, взламывающих квартиры в жилищных комплексах премиум-класса. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, задержанные родом из других регионов, а двое из них ранее были судимы. Полицейские изъяли у них альпинистское оборудование, инструменты для взлома и цифровые радиостанции, а также похищенные деньги и имущество. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «кража». Фигуранты заключены под стражу. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

По информации Волк, злоумышленники после приезда в Краснодар троица подбирали дома премиум-класса, где они искали «слепые зоны» видеокамер и без уличного освещения. После один из них наблюдал за окружающей обстановкой, а двое других с верхних этажей с помощью альпинистской экипировки взламывали квартиры. Там они похищали деньги и драгоценности. Таким образом на их счету было семь попыток краж, а сумма ущерба от их действий оценивается в 3,7 миллиона рублей, уточнила представитель МВД РФ.

Накануне полиция случайно нашла украденную картину Пикассо вместе с килограммами наркотиков.

Ранее в России посчитали количество воров в законе.

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