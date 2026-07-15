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Общество

В Тюменской области загорелись колесные шины на площади 700 квадратных метров

МЧС Тюменской области: в селе Яр загорелись колесные шины
Shutterstock

Крупный пожар произошел в селе Яр Тюменского муниципального округа, где загорелись колесные шины. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области в «Максе».

На месте работают 20 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Спасатели принимают меры по локализации и ликвидации возгорания. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших не приводится.

До этого молния спровоцировала пожар в деревне Рачеевка в Целинном округе Курганской области. По информации регионального управления МЧС РФ, , грозовой разряд попал в рулон сена, и тот мгновенно воспламенился. Огонь быстро распространился, и в результате 100 рулонов сена оказались уничтожены.

Благодаря оперативным действиям неравнодушных граждан и сотрудников экстренных служб удалось спасти от огня 200 рулонов сена. Всего к ликвидации пожара привлекли пять сотрудников МЧС РФ и две единицы специальной техники.

Ранее в Краснодарском крае из-за удара молнии сгорели несколько ресторанов.

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