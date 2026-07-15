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Общество

В Курганской области после удара молнии сгорели десятки рулонов сена

МЧС РФ: молния уничтожила 100 рулонов сена в Целинном округе Курганской области
ГУ МЧС России по Курганской области

Удар молнии спровоцировал пожар в деревне Рачеевка в Целинном округе Курганской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, грозовой разряд попал в рулон сена, и тот мгновенно воспламенился. Огонь быстро распространился, и в результате 100 рулонов сена оказались уничтожены.

«Очевидцем произошедшего стал работник предприятия. Именно он вызвал пожарно-спасательные подразделения и вместе со своими коллегами предпринял все необходимые действия для создания противопожарного разрыва между рулонами», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что благодаря оперативным действиям неравнодушных граждан и сотрудников экстренных служб удалось спасти от огня 200 рулонов сена. Всего к ликвидации пожара привлекли пять сотрудников МЧС РФ и две единицы специальной техники.

8 июля молния ударила в самодельный трактор в селе Урняк в Башкирии. Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, за рулем находился 47-летний мужчина, его спасти не удалось. В ведомстве обратили внимание, что машина не имела крыши, а сиденье было сделано из металла. Это могло стать роковым фактором при попадании молнии.

Ранее в Краснодарском крае из-за удара молнии сгорели несколько ресторанов.

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