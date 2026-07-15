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Общество

Женщина лишилась половины ягодиц и половых органов из-за еды на свидании

В США женщине удалили часть органов из-за еды на свидании
Shutterstock

Жительница США пережила более десяти операций, пытаясь восстановить ягодицы и ногу после заражения. Об этом сообщает LADBibble.

47-летняя женщина по имени Лейси Пеппер приехала домой после работы и почувствовала проблемы с мышцами ноги, но списала все на долгую поездку. Спустя четыре дня она стала рвать и почти не могла ходить.

В больнице у нее диагностировали некротический фесцит – бактериальную инфекцию, которая попадает в организм через порезы, укусы или с сырыми морепродуктами. По словам Пеппер, после КТ она ничего не помнит.

Врачи провели операцию. В результате женщина потеряла около 25% левой ягодицы, 50% паха и 25% верхней части бедра. Вскоре она перенесла еще 17 операций.

Как рассказала Пеппер, сейчас она не может ходить самостоятельно, не наклоняется и не может долго стоять – например, чтобы помыть посуду. Тем не менее, она рада, что выжила.

Так как порезов у женщины не было, предположительно, бактерии попали в ее организм из-за креветок, которые она за неделю до первых симптомов съела на свидании с партнером.

Ранее сообщалось, что женщина перенесла операцию, чтобы избавиться от боли, но лишилась способности ходить.

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