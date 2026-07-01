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Общество

Женщина перенесла операцию, чтобы избавиться от боли, но лишилась способности ходить

Британка оказалась парализована ниже пояса после операции на позвоночнике
Ruth Bateup

Британка потеряла способность ходить из-за редкого расстройства после операции на позвоночнике, пишет Mirror.

В начале апреля 58-летняя Рут Бейтуп легла в больницу на операцию, чтобы облегчить симптомы, с которыми она жила после давней автомобильной аварии, а когда очнулась поняла, что не может пошевелить ногами.

Врачи диагностировали у нее функциональное неврологическое расстройство (ФНР) — состояние, при котором нарушается передача и прием сигналов в головном мозге.

Перед вмешательством Рут предупреждали, что в случае отказа от операции она может потерять контроль над кишечником и способность ходить.

«Любая операция сопряжена с риском. Врачи говорят, что в моем мозге произошел сбой. Он забыл, что у меня есть ноги. <...> Не думаю, что когда-нибудь смогу с этим смириться. Самое тяжелое для меня — это то, что я больше не смогу обнять маму, стоя на ногах. Это больно», — говорит британка.

Сейчас она готовится к выписке и признается, что больше всего боится остаться без возможности жить самостоятельно. Друзья уже начали сбор средств через GoFundMe на адаптацию дома и необходимое оборудование.

Ранее врачи в Египте по ошибке удалили у туристки аппендикс.

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