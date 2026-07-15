Пьяный россиянин опубликовал в соцсетях непристойные фото партнерши и получил срок

В Башкирии мужчину осудили за публикацию непристойных фото экс-сожительницы

Житель Башкирии получил срок за распространение фото своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следствия, какое-то время пара проживала вместе. Во время разговора по видеосвязи в прошлом году он сделал снимки экрана, на котором видны личные непристойные фото экс-партнерши.

Спустя менее года мужчина напился и стал испытывать ревность. Находясь в таком состоянии, он опубликовал кадры в соцсетях. Таким образом неограниченный круг людей получил доступ к снимкам.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном изготовлении порнографии.

«Суд приговорил мужчину к 2 годам 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», – сообщается в публикации.

До этого в Башкирии 37-летнего мужчину осудили за публикацию материалов о супруге в соцсетях. Мужчина создал фейковый профиль женщины, где выложил ее непристойные фото и информацию о состоянии ее здоровья.

Мужчина получил 120 часов обязательных работ.

Ранее россиянин расклеил непристойные фото своей бывшей жены прямо в ее подъезде.