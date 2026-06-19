Россиянин расклеил непристойные фото бывшей жены прямо в ее подъезде

Mash: в Уфе мужчина расклеил непристойные фото экс-супруги в ее подъезде

В Уфе мужчина после расставания с женой расклаил ее непристойные фото в ее же подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел еще осенью прошлого года, однако известно об этом стало лишь сейчас. После разрыва отношений с экс-супругой мужчина решил досадить ей и расклеил откровенные снимки женщины прямо на всеобщее обозрение в ее подъезде.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В суде он свою вину не признал.

До этого россиянин создал фейковую страницу экс-супруги с непристойными фото и получил наказание. Он опубликовал на странице также конфиденциальную информацию о состоянии здоровья женщины. Суд назначил ему 120 часов обязательных работ.

Ранее стало известно, что мужчина показывает свои непристойные фото подросткам на улице в Перми.