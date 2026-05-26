Россиянин создал фейковую страницу экс-супруги с непристойными фото и получил наказание

В Башкирии вынесли приговор 37-летнему мужчине, который создал в сети фейк бывшей с непристойными фото. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в феврале 2026 года в городе Кумертау. Местный житель зарегистрировал в соцсети страницу с данными экс-супруги. На ней он опубликовал ее фотографии, в том числе откровенного характера, и конфиденциальную информацию о состоянии здоровья женщины.

В связи с этим поступком в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ — нарушение неприкосновенности частной жизни. Во время разбирательства он полностью признал вину.

Суд учел неотбытую им часть дополнительного наказания по предыдущему приговору, связанному с другим делом. В результате мужчина получил наказание в виде 120 часов обязательных работ. Кроме того, его на четыре года, четыре месяца и 25 дней лишили права заниматься управлением транспортными средствами.

Ранее в Москве жена обнаружила у мужа чат на 626 человек с ее непристойными фото.

 
