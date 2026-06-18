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Общество

На Сахалине задержана завербованная телефонными аферистами жительница Смоленска

МВД: в Южно-Сахалинске задержали завербованную телефонными мошенниками девушку
Виталий Белоусов/РИА Новости

Полицейские задержали в аэропорту Южно-Сахалинска 18-летнюю смолянку, которая помогла телефонным аферистам похитить у пенсионеров драгоценности и деньги на сумму свыше 1,5 млн рублей. Об этом сообщает УМВД по Сахалинской области.

Мошенники, представившись сотрудниками поликлиники, выманили у жительницы Смоленска персональные данные, а затем стали угрожать уголовной ответственностью. В качестве выхода из ситуации аферисты предложили девушке «сотрудничество с органами безопасности». Выполнив ряд «заданий» в нескольких регионах, она прилетела в Южно-Сахалинск. Там она взломала сейфы в квартире пенсионеров и похитила деньги, ювелирные украшения и золотые монеты. Всю операцию злоумышленники, которым удалось также обмануть и внучку пенсионеров, контролировали по видеосвязи. В тот же день девушку задержали в аэропорту при попытке вылететь в Москву.

Следствием возбуждено уголовное дело. Подозреваемая заключена под стражу.

13 апреля сообщалось, что молодые люди подожгли квартиру в Москве, похитив оттуда деньги и ценности по приказу кураторов.

Ранее офицер группы «Альфа» рассказал, как избежать вербовки мошенниками.

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