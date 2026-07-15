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Общество

В Курске собака украла сумку у женщины

В Курске собака украла у женщины сумку с пирожком и документами

В Курске собака украла сумку с пирожком, ценными вещами и документами у местной жительницы. Об этом сообщает УМВД России по Курской области в своем канале в мессенджере «Макс».

По данным ведомства, женщина вышла на автобусной остановке, поставила сумку на землю и на минуту отвлеклась. Когда она обернулась, вещей уже не было. Прибывшие на место полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и увидели, что саквояж унесла собака. Правоохранители отследили путь животного и нашли имущество в целости и сохранности в нескольких метрах на противоположной стороне улицы.

В пресс-службе УМВД отметили, что вместе с ценными вещами в сумке был пирожок.

«Вероятно запах еды и привлек четверного нарушителя», — говорится в публикации.

До этого в Китае собака утащила зубные протезы своей хозяйки. Женщина несколько часов искала их, пока не заметила протезы в пасти у питомца. В соцсетях кадры завирусились и собрали тысячи репостов.

Ранее в Гренландии собака украла у журналиста камеру и случайно включила запись.

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