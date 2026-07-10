В Приморье мигрантам добавили срок за изнасилование девушки на пляже

Во Владивостоке иностранцам ужесточили наказание за надругательство на пляже

Приморская прокуратура добилась того, чтобы суд ужесточил наказание для мигрантов за изнасилование женщины. Об этом ведомство сообщает в соцсетях.

Инцидент произошел во Владивостоке. По версии следствия, четверо мужчин напали на 22-летнюю девушку в районе пляжа бухты «Лазурная», где изнасиловали и угрожали расправой.

В отношении компании возбудили дело. Во время судебных тяжб суд приговорил мужчин к сроку, но прокуроры посчитали его слишком мягким. Также кассационный суд назначил фигурантам наказание сроком от пяти до пяти лет и шести месяцев.

Прокуратура потребовала более серьезное наказание для преступников. В результате из приговорили к срокам до восьми лет и шести месяцев, которые они проведут в колонии общего режима.

Максимальное наказание в рамках статьи – десять лет. Так как ранее никто из фигурантов не привлекался к ответственности, их не направили в места лишения свободы с более строгими условиями.

Приговор уже вступил в силу.

Ранее сообщалось, серийный насильник расправился с девушкой и получил пожизненный срок.