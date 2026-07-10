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Общество

В Приморье мигрантам добавили срок за изнасилование девушки на пляже

Во Владивостоке иностранцам ужесточили наказание за надругательство на пляже
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Приморская прокуратура добилась того, чтобы суд ужесточил наказание для мигрантов за изнасилование женщины. Об этом ведомство сообщает в соцсетях.

Инцидент произошел во Владивостоке. По версии следствия, четверо мужчин напали на 22-летнюю девушку в районе пляжа бухты «Лазурная», где изнасиловали и угрожали расправой.

В отношении компании возбудили дело. Во время судебных тяжб суд приговорил мужчин к сроку, но прокуроры посчитали его слишком мягким. Также кассационный суд назначил фигурантам наказание сроком от пяти до пяти лет и шести месяцев.

Прокуратура потребовала более серьезное наказание для преступников. В результате из приговорили к срокам до восьми лет и шести месяцев, которые они проведут в колонии общего режима.

Максимальное наказание в рамках статьи – десять лет. Так как ранее никто из фигурантов не привлекался к ответственности, их не направили в места лишения свободы с более строгими условиями.

Приговор уже вступил в силу.

Ранее сообщалось, серийный насильник расправился с девушкой и получил пожизненный срок.

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