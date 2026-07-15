В Севастополе мужчина развращал мальчиков и получил срок

В Севастополе мужчину осудили за приставания к мальчикам

Суд вынес приговор жителю Севастополя, который совершал преступления против детей. Об этом сообщает прокуратура города.

По данным следствия, мужчина развращал мальчиков в августе 2022 и 2025 года. Также он совершал с ними действия сексуального характера.

«Дети рассказали о случившемся родителям, а те, в свою очередь, обратились в полицию», – сообщается в публикации.

В отношении россиянина возбудили дело. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за расправу над собственной матерью.

В результате его приговорили к 17 годам лишения свободы, их он проведет в ИК строгого режима. Помимо этого, 16 лет он не сможет работать с несовершеннолетними.

До этого в Красноярске спустя девять лет поймали подозреваемого в надругательстве над восьмилетней девочкой. В 2017 году россиянин изнасиловал ребенка и скрылся, его не могли найти годами, пока одна женщина не узнала в портрете на ориентировке своего знакомого.

Ранее сообщалось, что в Вологде мужчина годами совращал девочек в интернете и приставал к ним на встречах.