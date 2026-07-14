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Общество

Надругавшегося над девочкой педофила поймали в Красноярске спустя девять лет

В Красноярске подозреваемого в изнасиловании ребенка нашли спустя девять лет

Жительница Красноярска опознала в своем знакомом подозреваемого в изнасиловании девочки в подъезде дома и заявила об этом в полицию. Об этом сообщает ГСУ СК РФ края.

По данным следствия, в августе 2017 года в подъезде жилого дома в Октябрьском районе неизвестный надругался над восьмилетней девочкой и скрылся с места преступления.

Поиски насильника вели девять лет. Местная жительница по одной из ориентировок опознала в разыскиваемом преступнике своего знакомого и обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали при содействии полиции и Росгвардии. При обыске в квартире 61-летнего мужчины нашли кофту, в которой он был в момент преступления. Известно, что ранее обвиняемый был судим за аналогичные преступления, он признался в нападении на девочку и заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что двое мужчин надругались над девочкой на берегу моря в Калининградской области.

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