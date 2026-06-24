В Свердловской области убийц подростка нашли благодаря шнурку

В Свердловской области мужчин арестовали за убийство юноши 20 лет назад

В Свердловской области троих мужчин обвиняют в убийстве юноши, которое они совершили 20 лет назад. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Инцидент произошел в 2006-м году, когда фигурантам дела было по 17 лет. Они заметили 15-летнего подростка, который шел домой после салюта в честь дня города. Без каких-либо весомых причин они напали на молодого человека и стали избивать.

В какой-то момент пострадавшего задушили с помощью шнурка от ключа, висевшего у того на шее. Также они нанесли юноше несколько ножевых ранений. Спасти школьника не смогли.

Только спустя годы благодаря современным экспертизам на шнурке нашли ДНК-след одного из убийц. Выяснилось, к этому моменту он переехал в другой регион. Мужчина раскрыл личности своих приятелей-подельников, один из них уже отбывал наказание за другое преступление. Остальные также были судимы.

«Все трое фигурантов содержатся под стражей», – сообщается в публикации.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

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