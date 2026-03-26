Адвокат объяснил, как правильно вести себя с полицейскими, чтобы к вам не применили силу

Адвокат Халеян: не надо падать и кричать о пытках при общении с полицейскими

Разговор с полицейскими иногда начинается с проверки документов и заканчивается наручниками и силовым «задержанием». Чаще всего ситуацию нагнетает не сам вопрос, а поведение человека. Как вести себя, чтобы снизить риск применения физической силы, «Газете.Ru» рассказал адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской торгово-промышленной палате Альберт Халеян.

Эксперт объяснил, что применение физической силы, спецсредств и наручников регламентирует закон «О полиции». И задержание с применением силы — исключительная мера, а не обычная практика. Если гражданина не задерживают по подозрению в тяжком преступлении и он не оказывает активного сопротивления, применение силы может означать превышение полномочий. Но на практике обстановка бывает разной, поэтому важно сразу думать о безопасности.

Первое, что посоветовал юрист, — обеспечить фиксацию происходящего. Если есть возможность, нужно включить камеру на телефоне и держать ее так, чтобы было видно происходящее, или убрать в нагрудный карман.

«Снимать сотрудников при исполнении закон не запрещает, если вы не вмешиваетесь в их работу. Если видео снять невозможно, включите диктофон. Старайтесь оставаться в людном месте и в зоне уличных камер. В отделе или автозаке тоже стоит сразу искать камеры. Их наличие часто дисциплинирует, а в «слепых» зонах риск подвергнуться насилию выше», — прокомментировал адвокат.

Эксперт обратил внимание, что нельзя следовать советам из интернета, например, не давать руки для наручников, падать на землю и кричать о пытках. Такие действия легко трактуют как неповиновение, соответственно, полицейские получают формальный повод применить силу. Если требование законно, лучше выполнить его, а нарушения фиксировать.

При контакте с представителями власти нужно говорить твердо и спокойно, сказал эксперт. Оскорбления и переход на личности могут обернуться административным делом или уголовной статьей. Вместо спора лучше задавать короткие вопросы: «Поясните, пожалуйста, основание обращения» или «На каком основании меня задерживают?»

Еще одно правило — никаких резких движений, продолжил Халеян. «Если нужно достать телефон или документы, предупредите: «Сейчас достану паспорт из кармана». Руки держите на виду. Если надевают наручники, не сопротивляйтесь и проговорить вслух для записи, что вы не оказываете сопротивления. Если наручники причиняют боль, скажите спокойно: «Мне больно, ослабьте, пожалуйста», — перечислил порядок действий адвокат.

Документы в отделе полиции необходимо читать внимательно. Если в протоколе написали то, чего не было, это следует указать: «Не согласен. События, изложенные в протоколе, не соответствуют действительности», и добавить, что объяснения прилагаются. Если права не разъяснили, гражданину также нужно отметить это в документе, сказал собеседник издания.

«Если сотрудник правоохранительных органов грубит, угрожает или применяет силу без оснований, ваша задача не ввязаться в драку, а запомнить и зафиксировать приметы, звание, возраст, особые отметки. Обращение по званию помогает закрепить идентификацию на записи. При серьезном инциденте и травмах лучше как можно быстрее связаться с адвокатом и действовать по его рекомендациям», — заключил специалист.

