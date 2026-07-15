Отец случайно выбросил маленького сына из окна отеля, мальчик не выжил

На Кипре отец качал сына и случайно сбросил его с 4-го этажа отеля

Гражданина Великобритании арестовали на Кипре после того, как его сын получил серьезные травмы и не выжил. Об этом сообщает The Sun.

Мужчина приехал на отдых вместе с семьей, включая пятилетнюю дочь и трехлетнего сына. Обустроившись в отеле, гости решили поесть, для этого они подошли к лифту. В этот момент отец качал мальчика на руках, но в какой-то момент случайно выпустил его, и ребенок вылетел в окно с четвертого этажа.

В результате пострадавший приземлился на террасу. Медики диагностировали у него черепно-мозговые травмы и множественные повреждения жизненно важных органов.

После произошедшего отца задержали, его арестовали на восемь дней для выяснения обстоятельств. Во время заседания родитель разрыдался и «был явно расстроен».

Правоохранители полагают, что это было случайностью, однако расследование продолжается. В случае, если вину британца докажут, он может получить срок до четырех лет.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском пятилетняя девочка выпала из окна 4-го этажа.