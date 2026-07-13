Под Новосибирском пятилетняя девочка выпала из окна 4-го этажа

Пятилетняя девочка чудом выжила после падения из окна в Бердске

В Бердске из окна квартиры на четвертом этаже выпала пятилетняя девочка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

Инцидент произошел 10 июля на улице Попова. В тот момент ребенок находился дома с матерью. В результате падения девочка получила травмы, но осталась жива. На место сразу вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу.

По данным издания «Бердск-Онлайн», 12 июля ее перевели в областную больницу для дальнейшего лечения. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое.

По факту происшествия следователи проводят проверку.

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