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Общество

В Москве юноша поверил «сотруднику поликлиники» и лишил семью более 80 млн рублей

В Москве юноша отдал мошенникам более 80 млн рублей
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

18-летний юноша из Москвы стал жертвой мошенников, поверив в диспансеризацию. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Аферисты представились сотрудниками поликлиники и под предлогом записи выманили у молодого человека личные данные и код из сообщения.

Вскоре его личный кабинет на «Госуслугах» якобы взломали. Затем лжесотрудники разных ведомств заявили, что от его имени кто-то оформил доверенность на распоряжение деньгами семьи. Это стало основанием для «проверки» и «обыска».

Следуя инструкциям неизвестных, юноша собрал все деньги, которые были дома. Средства он разделил на три части и передавал курьерам во время встреч.

«Общий ущерб превысил 80 млн рублей», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что представители госорганов не контактируют с гражданами через мессенджеры и не просят перевести средства куда-либо.

Ранее сообщалось, что в Сочи подросток распилил родительский сейф, чтобы отдать деньги мошенникам.

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