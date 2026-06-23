В Сочи подросток распилил родительский сейф, чтобы отдать деньги мошенникам

В Сочи 18-летний юноша стал жертвой телефонных мошенников и вынес из дома родительский сейф с деньгами и украшениями, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сначала ему позвонил якобы сотрудник военкомата и выманил паспортные данные, затем — лжесотрудник ФСБ, который убедил его, что на его имя открыты счета для финансирования недружественного государства. Чтобы «решить проблему», молодого человека заставили собрать наличные и ювелирные изделия и передать их для проверки на легальность.

Молодой человек вывез сейф в лес, распилил его и забрал около миллиона рублей и драгоценности, после чего передал сумку девушке-курьеру. Ею оказалась 18-летняя жительница Северского района. По данным полиции, она действовала по указанию кураторов: забрала сумку в Сочи, переночевала в гостинице, а на следующий день передала содержимое сообщнику в торговом центре. Девушку задержали и заключили под стражу, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

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