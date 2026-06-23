Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Сочи подросток распилил родительский сейф, чтобы отдать деньги мошенникам

В Сочи 18-летний юноша распилил сейф с 1 млн рублей и отдал все мошенникам
Shutterstock

В Сочи 18-летний юноша стал жертвой телефонных мошенников и вынес из дома родительский сейф с деньгами и украшениями, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сначала ему позвонил якобы сотрудник военкомата и выманил паспортные данные, затем — лжесотрудник ФСБ, который убедил его, что на его имя открыты счета для финансирования недружественного государства. Чтобы «решить проблему», молодого человека заставили собрать наличные и ювелирные изделия и передать их для проверки на легальность.

Молодой человек вывез сейф в лес, распилил его и забрал около миллиона рублей и драгоценности, после чего передал сумку девушке-курьеру. Ею оказалась 18-летняя жительница Северского района. По данным полиции, она действовала по указанию кураторов: забрала сумку в Сочи, переночевала в гостинице, а на следующий день передала содержимое сообщнику в торговом центре. Девушку задержали и заключили под стражу, ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее школьник поверил мошенникам и ограбил чужой дом ради спасения матери.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!