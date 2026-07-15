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Общество

Большинство россиян оказались трудоголиками

Работа.ру: 38% россиян-трудоголиков ведут активную борьбу с трудоголизмом
AnnaStills/Shutterstock/FOTODOM

Большинство опрошенных россиян (63%) поделились, что считают себя трудоголиками. Причем женщин среди них чуть больше, чем мужчин (65% против 62%). Это показал опрос сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Жители Свердловской области (79%), республики Татарстан (70%), Москвы (62%), Санкт-Петербурга (59%) и Нижегородской области (57%) в большинстве своем считают себя трудоголиками. В Краснодарском крае мнение жителей разделилось почти поровну (55% признают свой трудоголизм), а в Новосибирской области — 51%.

Свою склонность к трудоголизму участники исследования прежде всего объясняют тем, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные и во время отдыха (72%). 59% отметили, что работают более 8 часов в день, 47% — что трудятся по выходным. Еще 35% признались, что без работы начинают тревожиться и нервничать, 32% опрошенных заявили, что не умеют отдыхать и расслабляться.

У 28% респондентов одновременно идет несколько проектов, 19% пишут и звонят коллегам в нерабочее время по рабочим вопросам. Еще 18% имеют несколько мест работы, помимо основного, столько же не знают, чем себя занять в нерабочие часы. 12% участников исследования связывают это с тем, что все их хобби так или иначе связаны с работой, а 2% выбрали другие причины.

При этом отношение к собственному трудоголизму у большинства остается скорее нейтральным. Так, 52% воспринимают его как сочетание плюсов и минусов и просто принимают как данность. Еще 28% относятся к этому скорее позитивно, считая, что это помогает реализовать себя, быть успешными и востребованными. Негативную оценку дали лишь 20% респондентов, отметив, что трудоголизм вредит здоровью, отношениям и качеству жизни.

При этом 38% трудоголиков уже предпринимают сознательные шаги, чтобы сократить переработки и научиться отдыхать: они ставят границы и планируют отдых. Еще 20% пытаются изменить ситуацию, но безуспешно, 26% не борются с этим, считая такой подход бесполезным или ненужным. При этом 16% респондентов признались, что хотели бы начать, но пока не понимают, с чего именно следует сделать первый шаг.

Ранее российских трудоголиков предупредили о риске потерять работу в 2026 году.

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