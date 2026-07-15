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Общество

В каждой третьей компании происходят ссоры из-за кондиционера в офисе

Треть россиян признались в ссорах из-за кондиционера в офисе
Shutterstock/M-Production

Почти треть россиян признались, что в их коллективах случаются перепалки из-за режимов работы климатической техники. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

О конфликтах из-за кондиционеров рассказали 28% офисных работников. Большинство сотрудников (57%) заявили, что ссор из-за температуры в офисе у них не бывает (+8 процентных пунктов за год). Климатическая техника отсутствует в офисах, где работают 15% опрошенных.

Из-за кондиционеров женщины конфликтуют чаще: 32% из них сообщили о спорах в коллективе против 22% среди мужчин.

Респонденты старше 45 лет чаще рассказывают о подобных ситуациях (35%), чем те, кто младше (26–30%).

Разногласия из-за климата в офисе возникают у 29% сотрудников с высшим образованием и у 26% — со средним профессиональным.

О перепалках из-за кондиционеров россияне, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, рассказывали чаще, чем те, кто зарабатывает меньше (36%).

Ранее россиянам объяснили, как не ошибиться с выбором кондиционера.

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