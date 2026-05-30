Россиянам объяснили, как не ошибиться с выбором кондиционера

Кондиционер необходимо выбирать под конкретные задачи. О том, какие критерии важны, чем отличаются типы устройств и как рассчитать мощность, «Газете.Ru» рассказал Дмитрий Некрасов, кандидат технических наук, заведующий кафедрой «Техника низких температур им. П.Л. Капицы» Московского Политеха.

В первую очередь нужно узнать, можно ли устанавливать внешний блок: некоторые здания имеют ограничения.

«Для жилого дома или квартиры важно выбирать кондиционер с низким уровнем шума. Для улучшения качества воздуха можно установить антибактериальные фильтры, ультрафиолетовую лампу или ионизатор. Полезной будет функция равномерного обдува без сильных перепадов потоков. Современные кондиционеры поддерживают подключение к Wi-Fi и могут работать с голосовыми ассистентами», — объяснил он.

Напольные кондиционеры — самая мобильная версия, все компоненты в одном корпусе. Они не требуют профессионального монтажа и не нарушают фасад. Минусы — повышенный шум и необходимость вывода воздуховода.

Сплит-системы — самый распространенный тип, состоят из двух блоков. В квартирах чаще всего встречаются настенные. Они эффективнее охлаждают, имеют больше функций. Есть возможность объединить несколько внутренних блоков с одним внешним (мульти-сплит), но это дорого.

Неинверторные кондиционеры — классический вариант. Если кондиционер работает не постоянно, это хороший вариант за приемлемую цену. Он периодически включается и отключается, создавая небольшие шумы. Компрессор подвержен большему износу.

Инверторные кондиционеры — самые современные. Они энергоэффективнее, точнее поддерживают температуру, работают без отключений, что позволяет избежать резких перепадов. Такая техника дороже и имеет более дорогое обслуживание.

«Гарантийные условия варьируются от 2 до 3 лет. Хорошее сервисное обслуживание предоставляют проверенные компании. Стоит обратить внимание на кондиционеры брендов из Китая, Южной Кореи и Японии — у этих стран большое ценовое и техническое разнообразие», — посоветовал он.

Эксперт также рассказал, как выбрать кондиционер по площади помещения. «Для упрощенного расчета мощности принято брать 1 кВт на 10 м². Более точный расчет учитывает теплопритоки. Тепловая нагрузка от помещения рассчитывается по формуле: Q1 = S × h × q / 1000, где S — площадь, h — высота потолков, q — коэффициент от 30 до 40 Вт/м³ в зависимости от освещенности и теплоизоляции», — поделился Некрасов.

Ранее родителям дали советы, как выбрать кондиционер в детскую, чтобы не навредить ребенку.