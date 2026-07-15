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Общество

«Нас 50 человек»: жители Сочи пожаловались на затопленные из-за ливня машины

Десятки жителей Сочи остались без машин из-за ливня и стройки

Из-за сильного ливня под Сочи затопило территорию нескольких жилых комплексов и парковки — повреждены сотни автомобилей. Как рассказала «Газете.Ru» жительница ЖК «Министерские озера» в Раздольном Варвара, апокалипсис случился из-за строящегося рядом стадиона и засыпанных ливневок.

«Сегодня в 6 утра начался сильный дождь, и буквально за несколько минут сошел этот поток воды. За минут 40 вся вода утекла из дворов. Потоком воды повредило машины, залило. Многие машины повредили мотоциклы. Наша машина очень сильно пострадала, и человек 50 таких, как мы», — сказала Варвара.

По словам девушки, проблема с подтоплением после дождей существует уже несколько лет, но так сильно залило территорию ЖК впервые.

«Вот именно так залило впервые. Проблема в том, что насыпь, которая находится рядом с домами, и откуда хлынула вода, как с водопада, была засыпана два года назад строительной компанией «Юг—Строй» — они хотят построить стадион. Но они засыпали все ливневки, и у нас там образовалось болото. Мы писали, жаловались, толку нет. Из-за большого количества осадков и того, что нет водоотвода — произошло это. В «Юг—Строе» говорят, это река разлилась. Там реки нет, она дальше по территории», — заявила Варвара.

Ранее на видео попало, как в Сочи дом уходит под воду вместе с автомобилями.

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