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На видео попало, как в Сочи дом уходит под воду вместе с автомобилями

В Сочи ЖК «Министерские озера» ушел под воду после мощного ливня

В Сочи река Бзугу вышла из берегов и затопила ЖК «Министерские озера» и парковки с автомобилями. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Сочи».

«У нас вода в салоне, аккумулятор и всю подкапотную проводку залило водой. Машину теперь только на эвакуатор», — рассказал местный житель.

Очевидцы записали видео с места происшествия. На кадрах видно, как вода мощным потоком выходит из берегов реки. Она подходит к жилому комплексу и затопляет дома, автомобили, детские и спортивные площадки. При этом заметно, что некоторые машины имеют повреждения. Свидетельница рассказывает о том, что один из мотоциклов подняло волной и ударило о передний бампер стоящего рядом автомобиля.

По данным канала, причиной затопления стал выход реки из русла, вызванный обильными осадками. На данный момент уровень воды снизился, Бзугу вернулась в обычное русло.

До этого в Сочи сошел оползень из-за обильных осадков.

Ранее сообщалось, что жилые дома затопило в Свердловской области после дождей.

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