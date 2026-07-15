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Общество

Россиянка оказалась в реанимации после съеденного в центре Москвы тартара

112: в Москве девушка попала в больницу, съев тартар на лекции
Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Москвы госпитализировали после того, как она попробовала еду на мероприятии. Об этом сообщает «112».

Как рассказала девушка, она пришла в одно из местных заведений в центре города на лекцию, на которой был предусмотрен фуршет. Среди всех закусок она выбрала тартар.

Сразу после лекции она не заметила изменений в самочувствии, но ночью ей стало плохо. У девушки появились проблемы с дыханием, высокая температура и сильные боли в животе. Москвичка вызвала медиков, ее госпитализировали в больницу.

«Там ее поместили в реанимацию, где она провела три дня, а затем несколько дней лечилась в обычной палате», – сообщается в публикации.

После обследования выяснилось, что у пациентки «кишечная палочка EHEC + сальмонелла». Лечение, как рассказала сама девушка, обошлось ей в миллион рублей. Она также утверждает, что в тот день не ела ничего, кроме угощения на лекции.

Журналисты обратились в заведение. Сотрудники узнали о ситуации от них, поэтому не смогли прокомментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени потеряла зрение после гастроскопии.

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