«Меня оставили одну»: в Тюмени женщина потеряла зрение после гастроскопии

Жительница Тюмени потеряла зрение после гастроскопии в одной из клиник крупной сети «Доктор Арбитайло». Об этом пострадавшая Кристина рассказала Ura.ru.

По словам тюменки, во время процедуры ей стало трудно дышать, она чувствовала сильную боль и давление в глазах, а после ФГДС заметила помутнение зрения и отечность. Девушка утверждает, что пыталась показать врачу, что задыхается, но персонал не отреагировал.

«Я не могла дышать, к глазам как будто прилила кровь. Когда зонд уже вынули, у меня помутнело зрение. Об этом я сказала врачу, на что мне рекомендовали посидеть в коридоре, пока не приду в себя. Там меня оставили одну, мне помогала другая клиентка — она позвала врачей, которым я сказал, что ничего не вижу», — вспоминает Кристина.

В конце концов офтальмолог закапал ей неизвестные капли и ушел, однако зрение не восстановилось. После длительного ожидания ее направили в ОКБ №2, где предварительно диагностировали нейрооптикопатию — состояние, при котором поражается зрительный нерв, что может привести к слепоте.

Сейчас Кристина по-прежнему не видит, в августе она собирается пройти обследование в НМИЦ ГБ им. Гельмгольца в Москве. Семья обратилась в Росздравнадзор и Следственный комитет. В клинике ситуацию пока не прокомментировали.

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