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Общество

Президента Польши допросили по делу о неуплате аренды за люксовые апартаменты

Прокуратура Гданьска допросила президента Польши по делу об аренде апартаментов
Brian Snyder/Reuters

Прокуратура Гданьска допросила президента Польши Кароля Навроцкого в рамках расследования о возможной неуплате аренды за люксовые апартаменты в Музее Второй мировой войны. Об этом пишет Trojmiasto.pl.

По данным издания, допрос проходил в кабинете Навроцкого в Варшаве. Для этого прокурор из Гданьска специально приехал в столицу. Вопросы возникли после публикации газеты Wyborcza, в которой сообщалось, что Навроцкий на протяжении полугода безвозмездно пользовался самым дорогим апартаментом в гостиничном комплексе музея, хотя проживал в пяти километрах от него.

Сам президент Польши отрицал, что в течение такого срока пользовался квартирой, но признавал, что иногда там останавливался, например, во время карантина из-за коронавируса. При этом Навроцкий заявлял, что если ему выставят счета, он оплатит их из собственного кармана.

До прихода в политику карьера Навроцкого была тесно связана с историческими учреждениями. С 2009 по 2017 год он работал в Институте национальной памяти Польши. В 2013-2017 годах он возглавлял отделение института в Гданьске. В 2017 году Навроцкий стал директором Музея Второй мировой войны в Гданьске и занимал этот пост до 2021 года.

Ранее Зеленский обвинил президента Польши в попытке сорвать конференцию по Украине.

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