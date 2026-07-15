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Общество

Мужчина вылил на женщину кипяток после того, как попытался ее поджечь, и был арестован

Британец вылил на женщину кипяток, попытался поджечь и был арестован
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Англии мужчина вылил на женщину кипяток после того, как попытался ее поджечь, и был арестован, пишет Daily Mirror.

В Великобритании суд приговорил 32-летнего Халеда Азиза к 4,5 годам тюрьмы за жестокое нападение на женщину. Злоумышленник, скрываясь под маской, ворвался в дом своей бывшей подруги и начал кампанию издевательств, которая длилась несколько дней.

Сначала он облил женщину жидкостью с запахом бензина и угрожал поджечь, ища зажигалку. На следующий день он вернулся, вскипятил чайник, схватил жертву за шею и вылил содержимое ей на живот, причинив ожоги первой степени. Через несколько недель, когда женщина вернулась домой, Азиз снова проник в ее спальню, угрожал и обжег ей спину горячим утюжком для волос.

Физические травмы до сих пор мешают женщине выполнять повседневные задачи, а эмоциональное состояние оставляет «чувство уязвимости.»

Отец утопил трехмесячного сына в ведре с порошком, чтобы «преподать урок жене».

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