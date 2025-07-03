Отец утопил трехмесячного сына в ведре с порошком, чтобы «преподать урок жене»

В США мужчина зверски убил своего трехмесячного сына, утопив его в ведре со стиральным порошком. Мужчина признался в преступлении почти через год после совершения расправы. Об этом сообщает издание Local12.

Все началось 10 августа 2024 года. Медики больницы города Лафайетт (штат Индиана) вызвали полицию, так как за помощью обратилась женщина с признаками домашнего насилия. В беседе с правоохранителями пациентка рассказала, что ее 29-летний супруг напал на нее с монтировкой и гаечным ключом и избил. Однако в тот момент женщину больше всего беспокоило не ее здоровье, а то, что ее муж куда-то увез их трехмесячного сына.

Полицейские обыскали дом мужчины и не нашли ребенка. Свою причастность к пропаже младенца его отец отрицал и брал на себя ответственность только за нападение на супругу. На следующий день представители власти вновь осмотрели дом и на этот раз нашли на кухне оранжевое ведро. Внутри него в воде с порошком плавал мертвый ребенок. Вскрытие показало, что младенец умер от удушения из-за погружения в мыльную воду.

Заместитель прокурора округа Типпекано Элис Мэдиган заявила, что позже мужчина признался в преступлении и объяснил свой мотив.

«Обвиняемый хотел преподать своей жене и всем женщинам урок. Этим он хотел показать, что к мужчинам нельзя проявлять неуважение», — рассказала Мэдиган.

Она добавила, что за совершенное преступление — убийство младенца и покушение на убийство — мужчину приговорили к 92 годам тюрьмы.

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