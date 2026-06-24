В России планируют создать единую базу краснокнижных животных и растений

Электронную версию Красной книги, объединяющую все существовавшие издания со времен СССР, создадут в России. Об этом сообщил РИА Новости директор Единого научного центра Минприроды России ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.

«Планируем создать электронную версию Красной книги России, где [необходимо] собрать все Красные книги, которые были с советских времен. У нас нет такого ресурса, где можно посмотреть всю ретроспективу по книгам», — уточнил он.

Как подчеркнул Закондырин, электронная база должна объединить Красные книги всех российских регионов, содержать данные о происхождении, изменении видов и местах обитания редких представителей флоры и фауны РФ.

В стране существует федеральная Красная книга, включающая тома про животных и растения. Также созданы региональные издания со списком редких видов для конкретных территорий.

В апреле в Минприроды рассказали, что Росприроднадзор может принимать решения о добыче животных, занесенных в Красную книгу, только в исключительных ситуациях и в индивидуальном порядке. При этом массовое оформление таких разрешений законом не предусмотрено.

Как уточнили в ведомстве, действующие правила по-прежнему распространяются на всех граждан России. Разрешение на изъятие конкретного краснокнижного животного может выдать только специальная комиссия.

Ранее в Красную книгу России попали самое быстрое животное на Земле и гигантская сова.